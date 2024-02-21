Ученые оценили эффективность тренировок по выходным

Ученые из Национального центра кардиологических заболеваний в Китае обнаружили, что у людей, тренирующихся один-два раза в неделю по выходным, окружности талий и индекс массы тела схожи с таковыми у людей, которые регулярно посещают тренажерный зал. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

В исследовании приняли участие более 9600 человек в возрасте от 20 до 59 лет. Ученые проанализировали данные о физической активности и питании добровольцев, собранные в период между 2011 и 2018 годами. Также исследователи измерили окружности талий всех испытуемых и оценили количество избыточного жира в области живота и по всему телу с помощью неинвазивного сканирования.

Отмечается, что 3277 участников тренировались в будни, 772 — в выходные, а 5580 вели пассивный образ жизни. Оказалось, что люди, тренирующиеся один-два раза в неделю по выходным, и те, кто регулярно посещал тренажерный зал несколько раз в неделю, имели сходное количества жира на животе, окружность талии и индекс массы тела. Вероятнее всего, это было связано с тем, что малочисленные тренировки в субботу и воскресенье были более интенсивными и продолжительными.

Известно, что многие люди испытывают трудности с совмещением физической активности с работой и семейными обязанностями. Однако, по мнению ученых, тренировки любой длительности и частоты принесут здоровью больше пользы, чем их полное отсутствие.

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