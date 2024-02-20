Врач назвал возраст, когда у мужчин возникают проблемы с эрекцией

В среднем возрасте от 40 до 70 лет около 50-52% мужчин могут иметь те или иные признаки нарушения эрекции, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королев.

«Недавно вышло исследование, которое, как ни странно, одним из основных факторов эректильной дисфункции выделяет возраст. С возрастом эректильная функция снижается в любом случае, просто у кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то сильнее, у кого-то нет», – объяснил специалист.

Кроме того, нарушение эрекции происходит, когда есть психологическая составляющая: у мужчины стоит какой-то блок — неприятный опыт, чувство вины, тревожное состояние, депрессия. Еще есть органические факторы — это наличие сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета и, конечно, наличие вредных привычек.

Еще один из видов эректильной дисфункции возникает вследствие венозной утечки, когда вроде кровь приливает к половому члену, но она в нем не остается надолго. Кроме того, существенное влияние оказывают воспалительные заболевания органов мочеполовой системы.

«Эректильная дисфункция может также возникнуть у пациентов, у которых были оперативные вмешательства на органах таза, например, при лечении колоректального рака или рака простаты. А еще у пациентов с межпозвонковыми грыжами за счет сдавления спинного мозга, так как один из центров эрекции находится в поясничном отделе спинного мозга, при его сдавливании может возникать проблема с эрекцией», – рассказал Королев.

По его словам, для того, чтобы поддержать эректильную функцию как можно дольше, необходима нормализация образа жизни.

Подробнее о том, какие болезни могут возникнуть у мужчин после 40 лет, как их диагностировать и можно ли сохранить потенцию до конца жизни — в интервью Королева «Газете.Ru».

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