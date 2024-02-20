Уролог назвал опасность частой мастурбации

Простатит – это воспаление предстательной железы, которое может развиться из-за застоя секрета предстательной железы. Чтобы избежать его развития, необходимо регулярно заниматься сексом с партнером, а мастурбация может привести к развитию заболевания, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королев.

«Если у человека нет полового партнера и, допустим, он занимается мастурбацией, то это тоже не совсем хорошо. Хотя вроде как железа опорожняется, но это нефизиологично, потому что нет физической активности, он находится в одном положении. Частая мастурбация сама по себе тоже может вызвать хронический простатит, поэтому важно вести половую жизнь с партнером», – объяснил Королев.

По словам врача, для избежания развития застойного простатита необходима «регулярная» половая жизнь — около 2-3 раз в неделю.

«Каждый день не надо, через день-два – достаточно. Опять-таки, многое зависит от человека и его полового партнера. Но важно учитывать, что существуют научные исследования, которые говорят о том, что частая половая жизнь (несколько раз в день) может также приводить к развитию воспаления предстательной железы. Все нужно в меру», – добавил специалист.

Кроме того, важно вести здоровый образ жизни, придерживаться здорового питания, контролировать массу тела, исключить табакокурение, прием алкоголя, включать в жизнь физические нагрузки.

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