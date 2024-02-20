Ученые выяснили, что происходит в мозге во время принятия человеком решений

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что алгоритмы принятия решений в мозге реализуются через неврологический контур и хабенулу, крошечную структуру, расположенную глубоко в мозге. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience.

Целью исследования американских ученых было определение источника когнитивных вознаграждений — механизма, с помощью которого человек может ощутить радость, к примеру, при получении доступа к нужной информации. Оказалось, что стремление к определенной информации или нежелание ее получать в значительной степени влияет на процесс принятия решений.

Это стало понятно в результате эксперимента с участием 824 добровольцев. Основная задача для испытуемых заключалась в выборе между двумя предложениями-опциями, которые представляли собой варианты получения определенной суммы виртуальных денег с различной (известной или неизвестной заранее) вероятностью. Исследователей интересовали скрытые факторы, которые могли обеспечить мощную мотивацию для выбора одного варианта вместо другого.

В рамках исследования команда ученых обнаружила, что в процессе принятия решений участвует хабенула, крошечный элемент, расположенная глубоко в мозге. Это древняя структура мозга позвоночных животных, которая играет ключевую роль в управлении деятельностью системы вознаграждения. Отмечается, что хабенула является основным регулятором дофамина.

Другим открытием стало то, что люди склонны искать информацию для разрешения неопределенности. Эксперимент показал, что более весомая неопределенность (потенциальная вероятность получения крупной суммы виртуальных денег при выборе одной из опций) стимулировала испытуемых удовлетворить свое любопытство, несмотря на отсутствие практической ценности такой информации. Ученые объяснили, что такой феномен носит название неинструментального поиска информации.

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