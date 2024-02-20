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Ученые выявили новый фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

Nature: высокий уровень ниацина в организме связан с заболеваниями сердца

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Ученые из Кливлендской клиники (крупного частного медицинского центра) в США обнаружили новый путь развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанный с высокой концентрацией в организме ниацина, распространенного витамина группы В. Результаты опубликованы в Nature Medicine.

Ниацин, или никотиновая кислота, — это витамин группы В, который участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях организма, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках. Иногда повышение его употребление рекомендуется для снижения уровня холестерина в крови.

Исследование с участием более тысячи добровольцев показало, что между между присутствием в организме 4PY, продукта распада избытка ниацина, и сердечными заболеваниями существует связь. Ранее в некоторых научных работах сообщалось, что более высокие уровни циркулирующего 4PY тесно коррелировали с высокой вероятностью сердечного приступа и инсульта.

Ученым из США удалось выяснить, что 4PY запускает воспаление, которое повреждает кровеносные сосуды и со временем может привести к атеросклерозу. Без лечения болезнь может спровоцировать серьезные осложнения — ишемический инсульт, инфаркт миокарда.

Никотиновая кислота содержится в ржаном хлебе, гречке, фасоли, орехах, яичном желтке, молоке, мясе, печени, грибах. Авторы исследования уточнили, что полностью отказываться от употребления ниацина не стоит. Они отметили, что более широкое использование безрецептурных добавок, изготовленных с использованием различных форм ниацина, стало популярным из-за его предполагаемых омолаживающих свойств. По мнению исследователей, их использование должно в обязательном порядке обсуждаться со специалистом.

Ранее была обнаружена связь между раздражительностью и болезнями сердца.

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