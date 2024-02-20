Изменение климата может быть причиной развития тревожного расстройства

Ученые из университета Восточной Англии и университета Бата в Великобритании обнаружили, что изменение климата связано с развитием у некоторых людей нового типа тревожности. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Planetary Health.

В исследовании приняли участие около 10 тысяч подростков и молодых людей из 10 стран мира. Ученые собрали информацию о психическом здоровье участников и их попросили рассказать о своих опасениях по поводу изменения климата.

Около 59% респондентов сообщили, что ощущают беспокойство при размышлениях об экологической обстановке на планете в будущем. Более того, из них 45% заявили, что навязчивые мысли об изменении климата ухудшают качество их жизни.

Ученые объяснили, что такое психическое напряжение можно классифицировать как подтип тревожного расстройства. Исследователи охарактеризовали его как «климатическую тревогу». Люди с таким расстройством могут уделять чрезмерное влияние проверке погодных условий, изучению исследований на тему изменению климата и заниматься радикальным активизмом. В наиболее критических случаях климатическая тревога может нарушать способность выполнять повседневные дела и работать.

Отмечается, что при классическом тревожном расстройстве психотерапия помогает выявить и устранить причины беспокойства. Тем не менее проблема, например, глобального потепления не поддается решению одним человеком, поэтому обрести чувство уверенности и контроля над ситуацией практически невозможно.

Ранее ученые предупредили о более обширных нашествиях саранчи из-за изменения климата.