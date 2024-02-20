Роды у малообеспеченных женщин проходят тяжелее, выяснили ученые

Ученые из университета Глазго (Шотландия) выяснили, что роды у малообеспеченных женщин проходят тяжелее по сравнению с более состоятельными. Об этом свидетельствует более редкое введение им препаратов для эпидуральной анестезии во время родов. Результаты исследования опубликованы в журнале Anaesthesia.

Эпидуральная анестезия — это один из методов регионарной анестезии, при котором лекарственные препараты вводятся в эпидуральное пространство (зону вокруг спинного мозга внутри позвоночного канала) позвоночника через катетер. Такой способ облегчения боли часто используется в ходе естественных родов.

В ходе исследования ученые изучили записи о медицинской помощи, оказанной при родах 593230 британкам с января 2007 по октябрь 2020 года. Из них 131521 женщины (22,2%) получили эпидуральную анестезию для облегчения боли. Анализ показал, что женщинам, проживавшим в более престижных районах, на 19% чаще назначали анестезию.

Ученые также подсчитали, что вероятность получения обезболивающего во время родов у женщин из элитных районов была на 27% выше, чем у женщин из самых экономически неблагополучных.

Исследователи предположили, что малообеспеченным женщинам может не хватать знаний о показаниях к эпидуральной анестезии. Также существует вероятность, что во время родов они чувствуют себя незащищенными. Кроме того, на решение об использовании эпидуральной анестезии во время родов может повлиять предвзятость медицинских работников.

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