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Названы преимущества и недостатки низкоуглеводной кето-диеты

Daily Mail: низкоуглеводная кето-диета может негативно появлиять на пищеварение

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Дипломированные британские диетологи Дуэйн Меллор и Роб Хобсон рассказали Daily Mail, что низкоуглеводная кето-диета помогает эффективно сбрасывать вес и контролировать уровень сахара в крови. Тем не менее, соблюдать ее довольно сложно из-за появления усталости, раздражительности и проблем с пищеварением вследствие ограничения овощей и фруктов.

Кетогенная диета (также известная как кето-диета) предполагает исключение из рациона почти всех углеводов и их замену большим количеством жиров и белков. Такой режим питания подразумевает отказ от хлеба, риса и макарон, шоколада, пирожных и других сладостей. Ограничения накладываются и на употребление молочных продуктов, фруктов и овощей.

Дуэйн Меллор, диетолог из университета Астон в Бирмингеме, отметил, что кето-диета является эффективным инструментом для избавления от лишних килограммов. Также этот тип питания нормализует уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Тем не менее, по мнению диетолога Хобсона, у кето-диеты есть недостатки. Во-первых, придерживаться такой диеты сложно из-за ограниченного выбора блюд. Во-вторых, сокращение потребления растительных продуктов может привести к дефициту питательных веществ и проблемам с пищеварением. Специалист по питанию также отметил, что на начальных этапах похудения по этой методике человек может ощущать усталость, раздражительность и апатию из-за недостатка углеводов.

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