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Стало известно, нужно ли заменять обычную пищевую соль морской

Daily Mail: употребление обычной поваренной и морской соли нужно ограничивать

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Дипломированный диетолог Мишель Раух из государственного университета Монклер в США рассказала, что пищевая морская соль считается полезной, потому что подвергается минимальной обработке и содержит небольшое количество магния, кальция и калия. Тем не менее, чрезмерное потребление натрия в любом виде может повышать риск заболеваний сердца и сосудов. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист объяснила, что морская, гималайская и обычная поваренная соли содержат примерно 40% натрия, который является соединением, влияющим на кровяное давление. Морская соль подвергается минимальной обработке и может содержать магний, кальций и калий. В состав обычной соли входит йод, основная биологическая роль которого заключается в образовании гормонов щитовидной железы.

Раух уточнила, что, вопреки распространенному мнению, заменять обычную пищевую соль морской не нужно. Сбалансированный рацион может обеспечить организм всеми необходимыми минералами. Кроме того, по мнению диетолога, употребление соли любого типа должно быть ограничено.

Избыток натрия приводит к тому, что в организме начинает задерживаться жидкость. Также повышенное потребление соли может стать причиной гипертонии и других заболеваний сердца и сосудов. Это связано с увеличением объема циркулирующей крови и повышением нагрузки на стенки артерий.

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