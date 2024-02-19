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Опровергнут миф об эффективности смеси сахара и соли в борьбе со снегом

УЗПМ: использовать смесь сахара с солью для борьбы со снегом малоэффективно

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Maxim Shemetov/Reuters

Иногда для борьбы со снегом используют смесь сахара и соли. Считается, что воздействие этого микса на снег и наледь гораздо сильнее, а вреда для автотранспортных средств меньше. Однако, как сообщил «Газете.Ru» представитель Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), использовать сахар вместе с солью – нерационально.

«Соль в любом случае будет эффективнее бороться с гололедом и снегом. Находясь на ледяной поверхности, соль топит приграничный слой с образованием водно-солевой смеси. Простой пример из жизни: если поставить в морозилку пресное сливочное масло, оно в итоге замерзнет, а соленое – нет. Потому что масле есть свободные молекулы воды и есть связанные с растворенным веществом. Что в морозилке, что зимой в гололед, замерзает именно свободная вода. Чем больше растворенного вещества, тем меньше свободной воды, тем медленнее замерзает раствор», – рассказали в УЗПМ.

Если для борьбы со льдом и снегом использовать сахар, то он их растопит только при температуре не ниже — 1°C. В случае дальнейшего понижения температуры, вода снова замерзнет. Соль, в отличие от сахара, будет топить лед при — 10°C, — 12°C.

Как отметил собеседник «Газеты.Ru», природных залежей сахара не существует. Соль добывается в соляных шахтах, на морских отмелях, выпаривается из подземных вод. Производство сахара – довольно сложный дорогостоящий процесс, для борьбы со снегом его использовать нерентабельно.

«Конечно, чистая соль тоже не самый лучший вариант, – отметили в УЗПМ. — Оптимальный вариант борьбы с зимней скользкостью– использование специальных многокомпонентных реагентов. Они полностью растворяются, работают при пониженной температуре (до 30 градусов мороза) и имеют более низкий, чем чистая соль, класс опасности, то есть малоопасны для окружающей среды», – заключил представитель завода.

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