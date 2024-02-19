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Ферментированные продукты полезны для психического здоровья, показало исследование

ВВI: употребление йогурта и квашеной капусты может облегчить симптомы депрессии

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Ученые из университета штата Вирджиния обнаружили, что бактерии Lactobacillus, которые содержатся в ферментированных и кисло-молочных продуктах, могут облегчать симптомы депрессии у мышей. Результаты опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Исследование проводилось на двух группах мышей. В кишечниках грызунов из первой группе присутствовали Lactobacillus, в то время как у животных из второй группы их не было. Результаты оценки поведения мышей показали, что Lactobacillus способны поддерживать в организме нормальный уровень иммунного медиатора, называемого гамма-интерфероном. Он регулирует реакцию на стресс и помогает предотвратить депрессию.

Отмечается, что бактериями Lactobacillus богаты ферментированные и кисло-молочные продукты, такие как йогурт, творог, квашеная капуста, чайный гриб и соленые огурцы. Ученые предположили, что диета на их основе может в будущем начать использоваться в качестве одного из элементов комплексной терапии депрессии у людей. Оптимизация количества Lactobacillus в организме имеет важное значение для предотвращения депрессии, однако полностью заменить антидепрессанты диетическое вмешательство не может.

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