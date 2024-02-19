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Дерматолог рассказал, почему может повыситься жирность кожи

Live Science: причиной повышения жирности кожи могут быть гормональные изменения

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Shutterstock

Сертифицированный врач-дерматолог и бывший президент Дерматологического сообщества штата Колорадо (США) Грегори Пападеас рассказал Live Science, что жирность кожи «Т-зоны» лица (лба, носа и подбородка) может повыситься вследствие изменений гормонального фона, а также воздействия факторов окружающей среды и образа жизни.

Врач рассказал, что в структуре кожи лба, носа и подбородка расположено много сальных желез, которые выделяют кожное сало (себум). Оно является естественным увлажняющим веществом для кожи. Точное количество кожного сала, вырабатываемого этими железами, может отличаться в зависимости от генетики, возраста, типа используемых средств по уходу за кожей и гормонального фона.

Пападеас уточнил, что выделение кожного сала может увеличиваться в ответ на повышение в организме концентрации андрогенов, гормонов, в первую очередь ответственных за развитие мужских черт. Андрогены также присутствуют у женщин — в гораздо меньших количествах по сравнению с мужчинами.

Отмечается, что кожа на лбу, носу и подбородке может иметь более чувствительные андрогеновые рецепторы, чем на других частях лица. Это означает, что «Т-зона» способна вырабатывать большее количество кожного сала. Некоторые другие гормоны, влияющие на жирность кожи, вырабатываются щитовидной железой.

Факторы окружающей среды и образа жизни (воздействие загрязненного воздуха, неправильное питание и использование неподходящих уходовых средств) также могут стимулировать выделение избыточного кожного жира. Иногда уходовая косметика на масляной основе и химические солнцезащитные кремы могут закупоривать протоки сальных желез, что увеличивает их активность, и, соответственно, жирность кожи.

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