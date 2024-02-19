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Стало известно, почему аллергия может сопровождать человека всю жизнь

Live Science: долгосрочная аллергия связана с особыми иммунными клетками

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Долгосрочная аллергия связана со способностью особых иммунных клеток в организме человека длительно вырабатывать тип антител, называемый иммуноглобулином G (IgG). Об этом педиатр, иммунолог и аллерголог Мария Куротто Де Лафайль из медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке и доцент медицины университета Макмастера (Канада) Джошуа Кёниг рассказали Live Science.

По словам специалистов, особые клетки, связанные с длительной аллергией, представляют собой тип В-клеток памяти, которые обычно запоминают вирусы и бактерии и выделяют антитела IgG при контакте с аллергеном. IgE обычно вырабатываются плазматическими клетками с коротким сроком жизни на «первой линии» защиты организма.

Недавние исследования показали, что антитела IgG могут продуцироваться и другим типом иммунных клеток, например, особыми В-клетками (лимфоцитами), которые способны «запоминать» аллергены. Мария Куротто Де Лафайль объяснила, что некоторые подтипы этих «клеток памяти» долговечны — они могут оставаться в организме человека в течение длительного времени или даже всей жизни. Этим обусловлена возможность появления у человека аллергических реакций в любом возрасте и в любое время.

Ранее ученые выяснили, как генетические изменения способствуют аллергии.

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