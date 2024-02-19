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Ученые объяснили, нужна ли женщинам проверка на плотность груди

BMJ: феминизм начали использовать для продажи вредных медицинских тестов

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Корпорации эксплуатируют идеи феминизма для продвижения женщинам медицинских тестов с недоказанной эффективностью. Это показало исследование, опубликованное в журнале The BMJ.

Компании делают акцент на праве женщин контролировать свое тело для продажи ненаучных тестов и методов лечения, объяснили ученые.

Первый пример относится к женской фертильности, которую предлагают проверить анализом крови на антимюллеров гормон, который можно связать с количеством яйцеклеток в яичниках женщины. Однако нет никаких научных доказательств того, что этот показатель может предсказать шансы женщины забеременеть. Тем не менее клиники по лечению бесплодия продают тест женщинам с рекламными заявлениями в духе: «Знание – это сила, оно позволяет вам контролировать свою фертильность». Такие тесты могут привести к неправильным результатам, стрессу и лишним тратам на дальнейшие обследование.

Второй пример касается плотности груди. Женщинам, проходящим маммографическое обследование, обычно не предоставляют информацию о плотности их груди. Однако некоторые компании утверждают, что плотная грудь является одним из факторов риска рака. Доказательств, подтверждающих пользу более тщательного скрининга женщин с плотной грудью, не существует, отметили авторы.

Такой маркетинг рискует нанести вред женщинам и способствует как гипердиагностике, так и чрезмерному лечению.

«Женскому здоровью исторически уделялось недостаточно внимания. Как в здравоохранении, так и в медицинских исследованиях женское здоровье требует больше ресурсов. Однако компании, получающие прибыль от продажи ненужных тестов и методов лечения, не помогают в этом», — отметили авторы.

Ранее врач перечислила обследования для мужчин старше 50 лет.

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