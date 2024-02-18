Ученые предложили предотвращать деменцию за 20 лет до ее развития

По данным исследования на мышах, воздействие на мозг электрическими токами может предотвратить симптомы деменции за 20 лет до их появления. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Израиля проанализировали изменения в мозге, которые происходят во время сна грызунов. Для этого их ввели в медикаментозный сон. Они обнаружили, что во время сна у мышей наблюдались «тихие судороги» в гиппокампе, которые на сканировании мозга выглядят как судороги, но не вызывают никаких внешних симптомов. Здоровые мыши, однако, имели пониженную активность гиппокампа во сне. Эта зона мозга играет центральную роль в формировании воспоминаний.

Чтобы предотвратить эту избыточную активность, команда использовала глубокую стимуляцию мозга. Для этого они провели операцию по имплантации электродов в определенные области мозга. Эти электроды подключаются проводами к устройству, расположенному под кожей возле груди.

Использование высоких частот для электростимуляции мозга привело к большему повреждению клеток. Но более низкие частоты смогли подавить «тихие судороги» и предотвратить когнитивные нарушения у мышей.

Ученые считают, что аналогичные изменения в мозге наблюдаются и у людей за 10-20 лет до появления симптомов деменции. Они надеются, что электростимуляция мозга на этой стадии заболевания может предотвратить когнитивные нарушения. Авторы планируют провести клинические испытания на людях.

Ранее ученые выяснили, что вирус герпеса повышает относительный риск деменции в два раза.