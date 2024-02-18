Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали об угрозе растворимого кофе

Физиолог Созыкин: растворимый кофе может провоцировать серьезные заболевания ЖКТ

close
100%
Depositphotos

Быстрорастворимый кофе способен спровоцировать различные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и внутренних органов. Об этом предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с газетой «Известия».

Ученый подчеркнул, что это может произойти даже несмотря на полезные свойства кофейных зерен.

Созыкин обратил внимание на технологический процесс обработки кофейных зерен, который может привести к потере полезных свойств и применению некачественных ингредиентов, таких как бракованные зерна самых дешевых сортов кофе. По его мнению, наличие эфирных масел, антиоксидантов и кофеина, а также отсутствие вредных добавок, делают кофе здоровым напитком.

Биолог также отметил, что растворимый кофе содержит незначительное количество кофеина и больше теобромина, что может вызвать сонливость. Кроме того, наличие отдушек, усилителей вкуса и запаха, а также сахара и красителей в составе растворимого кофе повышает риск развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта при регулярном употреблении.

До этого преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов рассказал, что кофе с алкоголем приводит к спазму сосудов, тем самым повышая риск инсультов, инфарктов и повышения давления.

Ранее врачи раскрыли неожиданный эффект кофе на организм человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами