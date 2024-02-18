Россиянам рассказали об угрозе растворимого кофе

Быстрорастворимый кофе способен спровоцировать различные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и внутренних органов. Об этом предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с газетой «Известия».

Ученый подчеркнул, что это может произойти даже несмотря на полезные свойства кофейных зерен.

Созыкин обратил внимание на технологический процесс обработки кофейных зерен, который может привести к потере полезных свойств и применению некачественных ингредиентов, таких как бракованные зерна самых дешевых сортов кофе. По его мнению, наличие эфирных масел, антиоксидантов и кофеина, а также отсутствие вредных добавок, делают кофе здоровым напитком.

Биолог также отметил, что растворимый кофе содержит незначительное количество кофеина и больше теобромина, что может вызвать сонливость. Кроме того, наличие отдушек, усилителей вкуса и запаха, а также сахара и красителей в составе растворимого кофе повышает риск развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта при регулярном употреблении.

До этого преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов рассказал, что кофе с алкоголем приводит к спазму сосудов, тем самым повышая риск инсультов, инфарктов и повышения давления.

Ранее врачи раскрыли неожиданный эффект кофе на организм человека.