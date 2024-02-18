Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Балтийском море нашли стену возрастом 11 тысяч лет, помогавшую охотиться на оленей

Arkeonews: каменную стену на дне Балтийского моря возвели охотники на оленей

close
100%
Michał Grabowski

Остатки каменной гряды обнаружили на дне Балтийского моря. Архитектурное чудо может быть крупнейшим сооружением каменного века в Европе, сообщает Arkeonews.

Немецкая исследовательская группа обнаружила каменное сооружение на дне Балтийского моря на глубине 21 метр. Ученые использовали комбинацию кораблей и подводных дронов для обследования местности. Они предполагают, что сооружение — это остатки стены, которую древние люди использовали для охоты около 11 тысяч лет назад.

Большое количество камней (1670), а также способ их размещения указывают на то что, стена была создана людьми. Каждый камень имеет высоту менее метра и ширину два метра.

Длина сохранившейся части стены из больших камней составляет почти километр. Эта крупнейшая мегаструктура каменного века могла использоваться, чтобы преграждать путь оленям и направлять их в районы, где их было легче лишить жизни.

Исследователи исключают возможность использования стены в качестве рыбной плотины или береговой защиты, поскольку она не соответствует требованиям для этих целей, несмотря на близость к древней береговой линии или болоту.

Вероятно, стену соорудили охотники-собиратели, принадлежавшие к культуре Конгемозе, распространенной на юге Скандинавии.

Ранее ученые развеяли миф о российском происхождении древних мумий Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами