Врач рассказал, какой продукт нельзя добавлять в кофе

Кофе с алкоголем приводит к спазму сосудов, тем самым повышая риск инсультов, инфарктов и повышения давления. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов.

«Сочетание кофе и алкоголя вызывает спазм и на порядок увеличивает риск таких сердечно-сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт головного мозга, Кроме того, сужение сосудов приводит к гипертонии», — рассказал врач.

Хуже этого только смесь энергетика с водкой, добавил врач. Ведь и кофе, и спиртное по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а в совокупности возрастает риск развития мерцательной аритмии, сердечно-сосудистой недостаточности, блокад, экстрасистолий. Также возрастает риск развития почечной недостаточности и язвы желудка.

«Надо понимать, что алкоголь угнетает центральную нервную систему, а кофеин, наоборот, стимулирует ее, из-за чего возрастает риск развития психозов и неврозов, — считает врач. — Как следствие — ухудшается сон, нарушается ориентация в пространстве», — заключил врач.

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