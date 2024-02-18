проект

>

Сомнологи назвали малоизвестную причину проблем со сном

Frontiers in Psychology: нарциссизм может быть причиной проблем со сном

close
100%
Shutterstock

Исследование, проведенное специалистами австрийского Медицинского университета Граца, показало, что проблемы со сном могут быть связаны с чертами характера человека. Результаты работы ученых были представлены в научном журнале Frontiers in Psychology.

Специалисты изучили данные 657 участников проекта, среди которых были и пациенты, имеющие психиатрические диагнозы. Как оказалось, проблемы со сном возникают не только из-за наличия психиатрических расстройств, но и из-за определенных характеристик человека.

В частности, люди, склонные к нарциссизму и макиавеллизму, испытывают трудности с засыпанием и глубиной сна. Также проблемы со сном были зафиксированы у личностей с психопатическими чертами.

Механизмы этой ассоциации пока не полностью изучены, но специалисты рекомендуют людям с проблемами сна, обусловленными личностными качествами, обращаться за консультациями к психологам и работать над коррекцией своего характера. Это, по их словам, может устранить проблемы со сном. В будущем авторы проведут еще ряд исследований, чтобы лучше разобраться в связи характера и сна.

Ранее российские ученые нашли новый признак раннего старения мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами