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В Сиднее была найдена ямка с охрой возрастом 30-35 тыс. лет

Nature: в Австралии найден новый археологический объект, связанный с коренным населением

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Jan Woitas/Global Look Press

Археологи из Университета Флидерса обнаружили в окрестностях Сиднея новый объект, связанный с коренным населением Австралии. Объект представляет собой ямку, внутри и рядом с ней были обнаружены 30 кусочков красной и желтой охры, причем на двух из них видны следы использования. Результаты исследования находки были опубликованы в журнале Nature.

Исследователи использовали метод оптически стимулированной люминесценции для датирования находок. Результаты показали, что возраст этих находок составляет около 30–35 тысяч лет. Это не только древнейшее свидетельство использования охры в бассейне реки Парраматта, но и подтверждение, что люди проживали в этом регионе еще до максимума последнего оледенения.

Ранее самыми древними следами использования охры в районе Сиднея считались находки возрастом около 8,6–8,8 тысячи лет. Однако, в других частях континента австралийские аборигены пользовались этой минеральной краской в гораздо более раннее время. Например, во время раскопок стоянки под скальным навесом Маджедбебе, который находится на Северной территории, археологи выявили одни из древнейших свидетельств заселения Австралии, возраст которых варьирует в пределах примерно 52,7–65 тысяч лет. В этом слое, помимо тысяч каменных артефактов и прочих находок, были также обнаружены кусочки измельченной охры.

Ранее ученые раскрыли тайну первых мумий в Древнем Египте.

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