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Установлено, в какой среде тепло ведет себя как звук

Science: в сверхтекучей жидкости тепло может вести себя как звук

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C. Henze/NASA Ames Research Center

Ученые из Массачусетского технологического института впервые смогли получить изображение того, как тепло распространяется в виде волны, известной как «второй звук», через сверхтекучую жидкость. Это явление было замечено и раньше, но его никогда не удавалось зафиксировать, сообщается в журнале Science.

Сверхтекучие жидкости образуются, когда облако атомов подвергается воздействию ультрахолодных температур, приближающихся к абсолютному нулю. В этом редком состоянии атомы ведут себя по-другому, создавая по сути жидкость без трения. Именно в этом состоянии без трения тепло, согласно теории, распространяется как волна.

Чтобы зафиксировать этот «второй звук», ученым пришлось разработать новый способ использования радиочастот для отслеживания определенных субатомных частиц. Эта новая техника позволила исследователям сосредоточиться на более «горячих» частотах и отслеживать возникающую вторую волну во времени.

Понимание свойств движения второй волны может помочь в решении вопросов, связанных с высокотемпературными сверхпроводниками или с запутанной физикой, лежащей в основе нейтронных звезд.

Ранее ученые впервые проследили за движением электронов в жидкой воде.

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