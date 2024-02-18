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Выявлен ген стрессоустойчивости детей из 90-х

ИЦиГ РАН: дети из кризисных 90-х имеют гены повышенной стрессоустойчивости

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Специалисты Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН установили, что дети, рожденные во время кризиса 1992–1995 годов, имеют гены, ответственные за стрессоустойчивость и низкую склонность к тревожным расстройствам. Этих генов у них больше, чем у детей, рожденных на 10 лет раньше или позже. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.

Наиболее часто у них встречались удлиненные в несколько раз варианты генов DRD4 и COMT. Известно, что увеличение длины генов связано с поиском новизны и повышенной стрессоустойчивостью.

Ученые провели исследование, в котором изучали геном и сравнивали частоты генетических вариантов (аллелей) трех групп подростков, родившихся в разные годы: 1982–1985, 1992–1995 и 2002–2005. Результаты показали, что дети, родившиеся в 1990-е годы, отличаются наличием вариантов генов, отвечающих за стрессоустойчивость, низкую вероятность развития тревожных расстройств и предрасположенность к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Кроме того, авторы обнаружили, что у поколения, родившегося в кризис, была выше частота одного из вариантов гена ESR1, который способствует повышенной тревожности и одновременно с этим большей фертильности.

Ранее ученые выявили «гены-защитники» мужской фертильности.

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