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Нейробиологи объяснили, когда не стоит доверять своей интуиции

The Guardian: тренировка интуиции помогает решать и действовать быстрее

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Британские нейробиологи из Университета Нового Южного Уэльса изучили когнитивные принципы механизма работы интуиции. Они выяснили, что это качество мозга можно развивать и применять в жизни для практической пользы, сообщает газета The Guardian.

По словам автора исследования Джоэла Пирсона, интуиция представляет собой усвоенное и позитивное использование бессознательной информации для принятия лучших решений и действий.

Эта способность основана на свойстве мозга постоянно анализировать окружающую среду и делать прогнозы на основе предыдущего опыта, как пережитого лично, так и почерпнутого из фильмов и любых других источников.

Мозг автоматически перебирает различные впечатления из прошлого и накладывает их на текущие ситуации, в результате чего у человека возникает желание или нежелание что-то делать.

Ученые отметили, что обычно интуиция работает на благо. Но ее важно уметь отличать от схожих реакций, которые тоже могут вызывать различные предчувствия — эмоционального мышления, паранойи, предубеждений и поиска закономерностей там, где их нет.

Пирсон отметил, что интуиция работает, когда мы эмоционально спокойны и готовы анализировать уместность подсказок мозга. Например, нельзя полагаться на интуицию, когда делаешь что-то впервые. Также нужно отделять интуитивные реакции от рефлексов, импульсов и привычек. Наконец, интуиция хорошо себя показывает в знакомой и предсказуемой среде, тогда как в иных условиях она может посылать ложные сигналы.

Ранее психолог рассказал, что успех в жизни зависит не от одаренности, а от социальных навыков.

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