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Археологи нашли древнейшую красную помаду

Arkeonews: в Иране нашли древнейшую красную губную помаду возрастом 3600 лет

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M. Vidale and F. Zorzi, Eskandari, De Carlo, Zorzi/Dall'Acqua, Furlan, Artioli and Vidale (2024)

В Иране была обнаружена самая древняя из когда-либо найденных красная помада, возраст которой составляет 3600 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

В регионе Джирофт на юго-востоке Ирана археологи обнаружили небольшой флакон из минерала хлорита. В нем находился темно-красный краситель, который, как полагают, служил в качестве губной помады.

Форма флакона, напоминающая современные тюбики для губной помады, предполагает, что его можно было держать в одной руке, а второй — держать зеркало.

Компоненты помады включают минералы гематит, затемненный манганитом и браунитом, а также следы галенита и англезита. Их смешали с растительным воском и другими органическими ингредиентами, что очень напоминает современные рецепты помад.

Открытие дает ценную информацию о древней цивилизации Мархаши, упомянутой в клинописных текстах Месопотамии. Сложность техники макияжа предполагает, что на территории Ирана было общество с четкой социальной иерархией и эстетическими стандартами. Также известно, что в древнем Иране использовали тональные крема, тени для век и подводки глаз.

Ранее в Австралии нашли ямку с красителем возрастом 30-35 тыс. лет, которую могли оставить древние аборигены.

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