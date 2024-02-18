Ученые выяснили, что люди готовы пожертвовать целым видом ради одной человеческой жизни

Австралийские ученые из Университета Чарльза Дарвина изучили, кого или что люди считают наиболее ценным и достойным сохранения в такой экстремальной ситуации, как лесной пожар. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Conservation (BioCons).

По словам авторов работы, их интерес был продиктован опустошительными природными пожарами 2019-2020 годов в Австралии, вошедшими в историю как «Черное лето». Тогда огонь полностью уничтожил ареал обитания более 500 видов растений и животных, из которых более 100 видов считались редкими.

В исследовании приняли участие 2139 австралийцев. Им нужно было выбрать, что бы они спасли в первую очередь при пожаре. Варианты включали в себя человека, который не знает об опасности, человека, который знает об опасности и не хочет эвакуироваться, популяцию из 50 коал, популяцию кенгуру валлаби, местный вид улиток (который вымрет, если его не спасти), местный вид кустарников (который тоже вымрет, если не принять меры), стадо овец, ферму с амбаром и трактором, два артефакта австралийских аборигенов.

Подавляющее большинство респондентов выбрали два первых варианта, предусматривавших спасение человеческой жизни. На третьем и четвертом месте оказались коалы и валлаби соответственно.

Все прочие пункты получили отрицательные оценки, то есть участники опроса отметили их как наименее приоритетные в ситуации выбора.

Интересно, что предметы культуры коренных жителей Австралии в рейтинге набрали больше голосов, чем хозяйство с домом и трактором.

Ученые отметили, что люди склонны ценить одну человеческую жизнь больше, чем целый вид организмов, который развивался в течение миллионов лет и может навсегда исчезнуть.

Высокий приоритет коал и кенгуру в рейтинге говорит о том, что мы предпочитаем спасать милых и кажущихся знаковыми животных, нежели другие виды.

По словам исследователей, их открытие говорит о необходимости информировать людей о защите и сохранении малоизученных видов, которым уделяется мало внимания.

Ранее ученые выяснили, как лучше всего спасать коал из лесных пожаров.