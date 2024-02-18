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Создан дешевый и точный тест на рак по образцу слюны

Daily Mail: анализ образца слюны выявит рак груди за пять секунд

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Создан дешевый тест на рак молочной железы по образцу слюны. Он поможет обнаружить заболевание за пять секунд, сообщает Daily Mail.

Исследователи из Флориды и Тайваня разработали многоразовое устройство размером с ладонь. На тест-полоске (аналогичные используются в глюкометре) содержатся антитела к биомаркерам рака груди HER2 и CA 15-3. По данным Американского онкологического общества, каждая пятая раковая опухоль груди HER2-положителен. По оценкам экспертов, до 80% больных раком молочной железы имеют повышенный уровень CA 15-3.

Исследователи заявили, что устройство может стать недорогой альтернативой проводящимся в больнице процедурам (маммографии и ультразвуку) для выявления рака молочной железы. Время анализа составляет менее пяти секунд на образец.

Устройство протестировали на 17 образцах человеческой слюны от больных раком молочной железы и четырех от здоровых добровольцев. Оно позволило различить, у каких пациенток был рак молочной железы, а у каких нет.

«Во многих местах, особенно в развивающихся странах, передовые технологии для диагностики рака молочной железы, могут быть недоступны. Наша технология более рентабельна: тест-полоска стоит всего несколько центов, а многоразовая печатная плата стоит 5 долларов», — заявили разработчики.

Ранее ученые выяснили, что почти половина мужчин не знает, где искать клитор.

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