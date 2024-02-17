Ученые выяснили, как «гормон счастья» помогает нам учиться на своих ошибках

Шведские ученые из Университета Умео изучили роль нейромедиатора дофамина в обучении. Оказалось, что вещество помогает быстрее приспосабливаться к новым условиям. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Дофамин участвует в передаче нервных импульсов в мозге. Гормон связан с ощущением удовлетворения и предвкушения, а также с чувством любви и привязанности, из-за чего его называют «гормоном счастья». Также дофамин влияет на мышление и память.

В новом исследовании приняли участие 26 человек без неврологических и психиатрических заболеваний, наркотической или алкогольной зависимости, а также других состояний, которые могли бы помешать визуализации мозга.

Добровольцы выполнили компьютерное задание во время сканирования мозга с использованием двух передовых методов: позитронно-эмиссионной томографии и функциональной магнитно-резонансной томографии.

В ходе теста участники должны были угадывать загаданные числа, причем в некоторых случаях правильным ответом считался вариант больше пяти, а в других — наоборот. Правила менялись без ведома испытуемых, создавая периоды стабильности и нестабильности. За правильные ответы люди получали вознаграждение.

Сканирование мозга показало повышенную активность в полосатом теле — области мозга, известной своей ролью в производстве дофамина. Ученые обнаружили, что высвобождение «гормона счастья» увеличивалось при переходе от стабильных правил к изменчивым.

Выброс дофамина коррелировал со способностью участников адаптировать свои решения на основе новой информации, причем более высокие уровни дофамина были связаны с более быстрой адаптацией и лучшим выполнением задачи.

Также выяснилось, что более чувствительные к своим ошибкам люди получали больше дофамина. Однако большие дозы «гормона счастья» не гарантировали оптимальные результаты тестов, лучше всего справлялись участники со средним уровнем синтеза нейромедиатора.

Открытие поможет лучше понять роль дофамина при принятии различных решений, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что дофамин заставляет мозг быстрее реагировать во время тренировок.