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Наскальные рисунки указали ученым время открытия Южной Америки человеком

QSR: первые люди населили бассейн Амазонки около 13 тысяч лет назад

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University of Exeter

Колумбийские ученые из Университета Антиокии совместно с британскими коллегами из Эксетерского университета установили дату прибытия первых людей в Южную Америку. Освоение континента началось с бассейна реки Амазонки на территории современной Колумбии около 13 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Reviews (QSR). 

Специалисты сделали открытие благодаря изучению многочисленных наскальных рисунков, оставленных первыми американцами.

«Заселение Южной Америки представляет собой одну из величайших миграций в истории человечества, но их прибытие на берега Амазонки мало изучено», — отметил соавтор исследования, доцент Марк Робинсон.

Для нового исследования археологи собрали образцы почвы из двух каменных убежищ в регионе Серрания-де-ла-Линдоза на севере Колумбии. Они проанализировали слои отложений с фрагментами камня, древесного угля и органических веществ.

Помимо образцов почвы, ученые также обнаружили кости животных, остатки растений и краску охру.

«Во всех каменных убежищах выставлены рисунки охрой, относящиеся к самым ранним поселениям, что указывает на то, что первопроходцы старались осмыслить новый мир, с которым они столкнулись», — отметил другой автор работы, археолог Джо Осборн.

Ранее ученые нашли наскальную летопись, служившую для передачи знаний 100 поколениям людей.

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