Японские ученые взялись за каменные топоры ради науки

Японские ученые из Токийского столичного университета изготовили и испробовали копии инструментов каменного века, чтобы лучше понять, как ими пользовались люди во времена палеолита. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Считается, что первобытный человек создал полированные каменные орудия около 10 тыс. лет назад ради лучшей обработки дерева. Однако археологические находки показали, что шлифованные топоры из камня существовали значительно раньше — артефакты датированы промежутком между 60 тыс. и 30 тыс. лет до настоящего времени.

Команда изготовила несколько копий инструментов из раннего верхнего палеолита (около 38 тыс. лет назад), использовав существовавшие тогда методы производства.

Затем ученые использовали эти топоры для рубки деревьев, разделки туш и обработки шкур. После тестов специалисты изучили режущие края в поисков характерных повреждений и сравнили результаты со следами на доисторических орудиях.

Оказалось, что трещины на лезвиях топоров говорят о том, что первобытные люди действительно пользовались ими для валки леса. Это говорит о том, что методы обработки древесины могли быть освоены древним человеком примерно на 30 тыс. лет раньше, чем полагали археологи.

Ранее ученые нашли древнейшую деревянную постройку в мире возрастом 476 тыс. лет.