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Психологи выяснили, как биоритмы влияют на душевное здоровье

SH: пик депрессивных и тревожных настроений приходится на 8-9 часов утра

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Психологи из Гарвардской медицинской школы в США изучили связь между эмоциональным состоянием людей и циркадными ритмами. Исследование опубликовано в научном журнале Sleep Health (SH).

Циркадные ритмы — внутренние процессы организма, которые следуют 24-часовому циклу и регулируют различные биологические функции, включая сон и обмен веществ. Благодаря ритмам мы склонны чувствовать сонливость ночью и бодрость днем без солнечного света и других внешних сигналов.

«В настоящее время около 20% населения мира в какой-то момент своей жизни испытывают расстройства настроения и/или тревожные расстройства, поэтому важно понять, какие конкретные механизмы могут помочь объяснить такую тенденцию», — объяснили авторы исследования профессор Фрэнк Эйл Шеер и доцент Сара Челлаппа.

В эксперименте участвовали 19 молодых и здоровых людей без эмоциональных расстройств. Они прошли двухдневную адаптацию, после чего провели 32 часа без сна при тусклом свете.
Исследование выявило четкие циркадные закономерности с депрессивным и тревожными проявлениями. Самые высокие уровни эмоциональной нестабильности регистрировались утром — примерно в 8-9 часов.

По словам авторов научной работы, их открытие может улучшить существующие методы терапии депрессии и тревожности.

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