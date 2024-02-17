Уролог назвал продукты, снижающие уровень тестостерона

Уровень тестостерона в мужском организме может упасть из-за избытка рафинированных углеводов. Об этом кандидат медицинских наук, уролог, онколог Александр Королев рассказал «Ленте.ру».

Чрезмерное употребление рафинированных углеводов (хлеба, хлопьев для завтрака или дешевых макарон) может подавлять выработку тестостерона. Хмель, содержащийся в большинстве сортов пива, обладает эстрогеноподобными свойствами. Кроме того, уровень тестостерона может снижаться из-за употребления мяса, которое содержит антибиотики и синтетические гормоны. Симптомами дефицита тестостерона могут быть усталость, депрессия, снижение полового влечения и ряд других проблем со здоровьем.

Хронический стресс и связанный с ним повышенный уровень кортизола также мешают выработке тестостерона, добавил врач.

До этого врач Оксана Драпкина сообщила, что на повышенный уровень кортизола может указывать накопление жира на животе, лунообразное лицо и потемнение кожи в местах складок и сгибов. А у женщин избыток этого гормона надпочечников может привести к отсутствию месячных и росту волос на спине, груди и лице.

Ранее ученые выяснили, что почти половина мужчин не знает, где искать клитор.