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Онколог назвала основные признаки рака у ребенка

Онколог Варфоломеева: повышение температуры у ребенка может быть признаком рака

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Необъяснимое повышение температуры у ребенка может быть признаком рака, однако часто опухоль никак себя не проявляет. Об этом заявила в интервью «Известиям» директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина Светлана Варфоломеева.

Примерно в половине случаев рак диагностируют у детей, страдающих утомляемостью, слабостью и необъяснимым повышением температуры.

«У ребенка поднимается температура, но нет ни красного горла, ни нарушения деятельности органов и систем. Врач берет анализ крови и видит те или иные «красные флаги», которые могут способствовать пониманию, что это опухолевый процесс», — пояснила онколог.

Однако многие виды рака у детей (за исключением опухолей ЦНС) никак себя не проявляют. Их обнаруживают по результатам анализа крови, УЗИ, рентгенологического исследования грудной клетки, скрининга на первом году жизни, ультразвукового скрининга плода у беременной женщины, перечислила Варфоломеева.

Врач добавила, что злокачественные опухоли наиболее часто выявляют в возрасте двух-трех лет. На первом месте острый лимфобластный лейкоз.

«Опухоли у детей — это в основном онкогематологические заболевания. Мы часто слышим об остром лейкозе у детей. Есть большая когорта пациентов, которые страдают опухолями центральной нервной системы. Их примерно 30% от всех заболевших детей. И еще 20% — это очень пестрая когорта заболевших теми или иными новообразованиями, расположенными вне головного мозга», — рассказала Варфоломеева.

Ранее онколог рассказала, что периодические запоры могут указывать на рак кишечника.

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