Врач в США обезглавила младенца во время родов

В США гинеколог обезглавила младенца во время родов. По версии родителей, это стало причиной летального исхода. Об этом сообщает CNN.

9 июля 2023 года у жительницы США Джессики Росс начались роды. Они протекали тяжело, и женщине провели кесарево сечение. Ребенок не выжил, а когда родители захотели увидеть и подержать его, сотрудники больницы отказали им. Однако они разрешили посмотреть на него через стеклянное окно. Ребенок был плотно завернут в одеяло, а его голова была прижата к телу. При подготовке к прощанию с ребенком родителям сообщили, что он был обезглавлен.

По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной летального исхода стал перелом шеи и отделение головы от тела. По словам родителей, во время родов врач сильно вытягивала голову и шею ребенка. Сообщается, что роды остановились из-за застревания плеч ребенка в родовых путях. Врач заявила, что отделение головы от тела произошло уже после того, как она поняла, что у младенца нет признаков жизни. По ее словам, она поставила в приоритет выживание роженицы.

«Хотя этот редкий исход и трагичен, он описан в медицинской литературе и может произойти при отсутствии каких-либо нарушений со стороны врача, как в данном случае», — объяснили врачи.

Родители подали в суд на больницу. Вопрос о том, следует ли возбуждать уголовное дело по этому делу, должны решить местные власти, сообщает CNN.

Ранее врачи из Петербурга спасли самого маленького младенца России, помещавшегося на ладони.