проект

>

Врач назвала признаки опасной болезни надпочечников

Врач Драпкина: накопление жира на животе может указывать на избыток кортизола

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

При стрессе надпочечники человека вырабатывают гормон кортизол. Его избыток может привести к отложению жира на животе, потемнению кожи в местах складок, а также адреналиновому кризу. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Оксана Драпкина.

Пациент может заподозрить гиперкортицизм по накоплению жира на подбородке, шее и плечах (при этом возникает лунообразное лицо, характерное для 90% заболевших), на животе. Потемнение кожи в области сгибов и складок также может указывать на повышенный уровень кортизола. У женщин могут пропасть месячные и появиться волосы на груди, спине и лице.

Диагностировать гиперкортицизм может только врач, поэтому любые жалобы требуют обращения в больницу.

Самое опасное осложнение гиперкортицизма (избытка кортизола) — адреналиновый криз. При нем у человека внезапно повышается давление, возникают рвота, боли в желудке, может произойти обморок. Состояние опасно для сердца и почек и может привести к летальному исходу.

Ранее врач рассказала о причинах усталости с утра или вечером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами