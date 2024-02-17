проект

>

Врач рассказала, как восстановить пищеварение после простуды

Гастроэнтеролог Кашух: эффективность пробиотиков не доказана

close
100%
Shutterstock

Простуда может привести к расстройствам ЖКТ, особенно при бесконтрольном приеме лекарств. Восстановить пищеварение помогут кисломолочные продукты и здоровая диета, а эффективность пробиотиков не доказана. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала специалист лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Характер взаимосвязи между вирусными инфекциями дыхательных путей и пищеварительной системой до конца не изучен, но некоторые исследования показывают, что вирусные заболевания, в частности грипп, негативно влияют на микробиоту кишечника, уменьшая количество полезных микроорганизмов. В результате заболевание сопровождается симптомами, похожими на гастроэнтерит», — рассказала врач. 

Вредит желудку не только сама болезнь, но и препараты против симптомов простуды. Некоторые жаропонижающие повреждают слизистую оболочку желудка, а антибиотики уничтожают живущие в кишечнике бактерии. Лекарства могут ускорить движение пищи по ЖКТ и нарушить всасывание питательных веществ. Поэтому перед приемом любых новых лекарств следует проконсультироваться с врачом.

После простуды следует употреблять кисломолочные продукты, натуральную пищу и побольше пить.

«А вот увлекаться пробиотиками, которые часто рекомендуют для восстановления пищеварения после болезней, не стоит. Их эффективность до сих пор не доказана», — отмечает Екатерина Кашух.

Легкое расстройство ЖКТ обычно проходит само за несколько дней. Но выраженный метеоризм, тошнота, сильная диарея, слизь или кровь в стуле — повод обратиться к врачу.

Ранее онколог рассказала, что периодические запоры могут указывать на рак кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами