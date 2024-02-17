Врач рассказала, как восстановить пищеварение после простуды

Простуда может привести к расстройствам ЖКТ, особенно при бесконтрольном приеме лекарств. Восстановить пищеварение помогут кисломолочные продукты и здоровая диета, а эффективность пробиотиков не доказана. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала специалист лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Характер взаимосвязи между вирусными инфекциями дыхательных путей и пищеварительной системой до конца не изучен, но некоторые исследования показывают, что вирусные заболевания, в частности грипп, негативно влияют на микробиоту кишечника, уменьшая количество полезных микроорганизмов. В результате заболевание сопровождается симптомами, похожими на гастроэнтерит», — рассказала врач.

Вредит желудку не только сама болезнь, но и препараты против симптомов простуды. Некоторые жаропонижающие повреждают слизистую оболочку желудка, а антибиотики уничтожают живущие в кишечнике бактерии. Лекарства могут ускорить движение пищи по ЖКТ и нарушить всасывание питательных веществ. Поэтому перед приемом любых новых лекарств следует проконсультироваться с врачом.

После простуды следует употреблять кисломолочные продукты, натуральную пищу и побольше пить.

«А вот увлекаться пробиотиками, которые часто рекомендуют для восстановления пищеварения после болезней, не стоит. Их эффективность до сих пор не доказана», — отмечает Екатерина Кашух.

Легкое расстройство ЖКТ обычно проходит само за несколько дней. Но выраженный метеоризм, тошнота, сильная диарея, слизь или кровь в стуле — повод обратиться к врачу.

Ранее онколог рассказала, что периодические запоры могут указывать на рак кишечника.