Космический корабль «Прогресс МС-26» причалил к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26», запущенный в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

В 09:06 (мск) грузовой корабль «Прогресс МС-26» в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

«Прогресс МС-26» доставил на космическую станцию 2 518 кг грузов, в том числе 1 478 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов», — говорится в заявлении.

Также космонавты получили одежду, еду, питьевую воду, медицинские и санитарно-гигиенические средства, топливо для дозаправки станции и азот.

15 февраля ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-26» была запущена с космодрома Байконур. Спустя девять минут после взлета ракета вывела космическое судно на околоземную орбиту.

16 февраля сообщалось, что запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей «Марафон-IoT» отложили из-за необходимости провести проверки программного обеспечения и уточнения программы исследований.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.