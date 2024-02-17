Ученые сделали веганское мясо почти неотличимым от натурального с помощью конопли

Шведские исследователи из Лундского университета (LU) разработали способ сделать растительные заменители мяса более аппетитными и похожими на настоящие стейки. Об их открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Веганским имитациям мясных продуктов не хватает структуры волокон, необходимой для правильных ощущений при жевании. Это снижает привлекательность подобной пищи в глазах потребителя.

Ученые-технологи экспериментировали с рапсом, желтым горошком, бобами, овсом и семенами конопли, чтобы найти наиболее близкий аналог текстуры мышечных волокон. Лучшие результаты показали семена конопли, а точнее — жмых, оставшийся после производства конопляного масла. В комбинации с глютеном он обеспечил лучшие вкусовые и осязательные качества.

«Эти остатки содержат много высококачественного белка, они обладают фантастическими текстурирующими свойствами и имеет приятный вкус», — отметила соавтор исследования Каролина Остбринг.

Еще одним удачным вариантом для придания текстуры веганскому мясу оказалось сочетание конопляного и овсяного жмыхов.

Исследователи рассчитывают запатентовать технологию и вывести ее на рынок в ближайшие два года.

Ранее стал известен важный недостаток растительного мяса по сравнению с его животным аналогом.