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Нейробиологи выяснили, как тяжелое детство сказывается на мозге

NMH: трудности в ранние годы развивают мозг, но лишают его нейропластичности

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Shutterstock

Ученые из Сингапурского института клинических наук выяснили, что происходит с мозгом человека, который пережил различные невзгоды в раннем детстве. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

«Воздействие неблагоприятных обстоятельств в раннем возрасте оказывает стойкое воздействие на состояние организма, влияя как на психическое, так и на физическое здоровье во взрослые годы. Недавние результаты позволили предположить, что эти эффекты стали результатом адаптаций мозга к тяжелым условиями, изменив темпы его развития», — объяснил автор исследования Ай Пэн Тан.

Группа изучила данные нейровизуализации 549 детей. Юные участники эксперимента прошли магнитно-резонансную томографию в возрасте 4,5 года, шести лет и 7,5 года.

Суть методологии заключалась в анализе структурно-функциональной связи в мозге — показателя, который отражает связь между структурой и функцией мозга. Этот параметр особенно полезен, поскольку он дает представление о нейропластичности — способности мозга адаптироваться и реорганизоваться в ответ на новый опыт.

Исследователи обнаружили доказательства ускоренного развития мозга у детей, подвергшихся сильному воздействию различных жизненных невзгод. Эта тенденция сильнее всего проявилась в дошкольном возрасте, в критический период для созревания мозга и приобретения когнитивных и эмоциональных навыков.

Хотя ускоренное развитие мозга в ответ на трудности может служить адаптивным механизмом, позволяющим справляться с неблагоприятными условиями, оно сопряжено с потенциальными издержками. 

Результаты исследования показали, что такое быстрое созревание может ограничить возможности нейропластичности, потенциально влияя на развитие высших функций мозга и предрасполагая людей к проблемам с когнитивными и психическими расстройствами во взрослые годы.

Ранее ученые выяснили, что недоедание в детстве резко сокращает жизнь и нарушает развитие.

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