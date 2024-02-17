Ученые придумали, как побороть неизлечимое заболевание печени

Патологический контакт между клетками иммунитета и печени приводит к тяжелому повреждению органа. Это взаимодействие можно заблокировать, тем самым предотвратив заболевание, требующее пересадки печени. Об этом сообщают авторы исследования, опубликованное в журнале Gastroenterology.

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) — тяжелое хроническое заболевание, при котором воспаляются желчные протоки. Они отвечают за выделение желчи (необходимой для расщепления жиров) из печени в тонкую кишку. Нарушение оттока желчи и ее накопление в печени вызывает тяжелое повреждение органа. Эффективного лечения ПСХ не существует, поэтому заболевание считается показанием к трансплантации печени.

Известно, что ПСХ — аутоиммунное заболевание, однако точная причина его развития неизвестна, что затрудняет разработку лекарства. В 2021 году авторы новой работы обнаружили генетическую мутацию в семье, у нескольких членов которой был ПСХ. В новом исследовании они получили генетически модифицированных мышей с этой мутацией. Это позволило изучить ранее неизвестные механизмы развития заболевания.

Исследование показало, что у носителей мутации запускается воспаление после особого взаимодействия между иммунными клетками и клетками, выстилающими желчные протоки. Ученые считают, что если им удастся заблокировать это взаимодействие, то получится остановить развитие ПСХ и предотвратить повреждение печени. Они также предполагают, что у людей без генетической мутации это же взаимодействие отвечает за воспаление печени при ПСХ, то есть возможное лекарство будет полезно не только при наследственной форме.

Ранее ученые успешно протестировали на свиньях магнитных микроботов для лечения рака.