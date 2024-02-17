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Инфаркт и панкреатит легко спутать, предупредила врач

Спортивный врач Чистякова: панкреатит и инфаркт отличаются длительностью боли

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Острый инфаркт можно перепутать с приступом панкреатита, отличить их можно с помощью ЭКГ, анализов крови и мочи. Поэтому важно сразу же обратиться в больницу. Об этом «Ленте.ру» рассказала спортивный врач Александра Чистякова.

При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) боль обычно возникает в верхней части живота и могут отдавать в левую руку (плечо, лопатку). Из-за этого ее можно принять за симптом инфаркта, который иногда сопровождается болью в районе желудка, за грудиной. Но при панкреатите боль может длиться несколько дней, а при инфаркте — несколько часов.

«При инструментальной диагностике инфаркт будет сопровождаться характерными изменениями на кардиограмме», — рассказала Чистякова.

Врач добавила, что и при инфаркте, и при панкреатите может случиться рвота. При панкреатите к ней добавляются диарея и метеоризм.
Два заболевания могут развиться одновременно, поэтому при первых признаках приступов необходимо сразу обраться к врачу, сделать ЭКГ и сдать анализы крови и мочи.

Ранее врач рассказала о причинах усталости с утра или вечером.

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