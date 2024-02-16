Стало известно, что частое появление герпеса на губах может быть связано с деменцией

Исследователи из университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что у людей, инфицированных вирусом простого герпеса, который вызывает воспаления на губах, вероятность развития деменции в два раза выше. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Считается, что 50-80% процентов взрослого населения США инфицированы вирусом простого герпеса. В периоды, когда иммунная система ослаблена или организм подвергается интенсивному воздействию солнца, холодного ветра и стресса, на губах могут возникать воспаленные «пузырьки».

Исследование, в которое были включены данные о состоянии здоровья более тысячи жителей Швеции, показало, что инфицирование вирусом герпеса повышает риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Первый этап исследования представлял собой сбор информации о состоянии здоровья добровольцев, а второй — многолетнее наблюдение за ними.

По истечении периода наблюдения выяснилось, что у 71 участника развилась деменция, а у 36 — болезнь Альцгеймера. При этом около 89% участников с этими заболеваниями были инфицированы вирусом простого герпеса. С помощью статистического анализа исследователи определили, что наличие вируса удваивает риск развития деменции.

В научном сообществе существует версия, что при попадании в организм вирус герпеса может способствовать отложению в мозге токсичных белков, связанных с деменцией. Тем не менее точные механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, еще предстоит выявить.

Ранее ученые назвали привычку, которая может повышать риск развития болезни Альцгеймера.