проект

>

Стало известно, что частое появление герпеса на губах может быть связано с деменцией

JAD: вирус герпеса может удваивать риск развития деменции

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что у людей, инфицированных вирусом простого герпеса, который вызывает воспаления на губах, вероятность развития деменции в два раза выше. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Считается, что 50-80% процентов взрослого населения США инфицированы вирусом простого герпеса. В периоды, когда иммунная система ослаблена или организм подвергается интенсивному воздействию солнца, холодного ветра и стресса, на губах могут возникать воспаленные «пузырьки».

Исследование, в которое были включены данные о состоянии здоровья более тысячи жителей Швеции, показало, что инфицирование вирусом герпеса повышает риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Первый этап исследования представлял собой сбор информации о состоянии здоровья добровольцев, а второй — многолетнее наблюдение за ними.

По истечении периода наблюдения выяснилось, что у 71 участника развилась деменция, а у 36 — болезнь Альцгеймера. При этом около 89% участников с этими заболеваниями были инфицированы вирусом простого герпеса. С помощью статистического анализа исследователи определили, что наличие вируса удваивает риск развития деменции.

В научном сообществе существует версия, что при попадании в организм вирус герпеса может способствовать отложению в мозге токсичных белков, связанных с деменцией. Тем не менее точные механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, еще предстоит выявить.

Ранее ученые назвали привычку, которая может повышать риск развития болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами