Ученые перечислили затяжные негативные последствия голодного детства

Британские ученые из Ливерпульского университета изучили долговременные последствия тяжелого недоедания в детстве. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Child and Adolescent Health (TLCAH).

Специалисты проанализировали данные наблюдений за группой из 168 подростков из Малави, которые проходили лечение в течение 15 лет от последствий нехватки еды в раннем возрасте.

По словам исследователей, очень много пострадавших от тяжелого недоедания людей в детстве ушло из жизни в течение нескольких лет после выхода из-под опеки. У выживших наблюдались стойкие негативные последствия в виде низкого роста и меньшей физической силы по сравнению с нормально питавшимися сверстниками.

Однако ученые также обнаружили обнадеживающие факторы в виде догоняющего роста во взрослом возрасте, что говорит о возможности оправиться от дефицита роста благодаря лечению.

Исследование также не выявило убедительных доказательств нарушения когнитивных функций или повышенного риска развития кардиометаболических заболеваний (к ним относятся диабет, инсульт и сердечная недостаточность) у переживших голод в детстве.

Ранее ученые выяснили, что недостаточное питание способствует появлению устойчивых к лекарствам бактерий.