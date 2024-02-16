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Ученые перечислили затяжные негативные последствия голодного детства

TLCAH: нехватка питания в ранние годы резко сокращает жизнь и ослабляет организм

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Dieu Nalio Chery/AP

Британские ученые из Ливерпульского университета изучили долговременные последствия тяжелого недоедания в детстве. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Child and Adolescent Health (TLCAH).

Специалисты проанализировали данные наблюдений за группой из 168 подростков из Малави, которые проходили лечение в течение 15 лет от последствий нехватки еды в раннем возрасте.

По словам исследователей, очень много пострадавших от тяжелого недоедания людей в детстве ушло из жизни в течение нескольких лет после выхода из-под опеки. У выживших наблюдались стойкие негативные последствия в виде низкого роста и меньшей физической силы по сравнению с нормально питавшимися сверстниками.

Однако ученые также обнаружили обнадеживающие факторы в виде догоняющего роста во взрослом возрасте, что говорит о возможности оправиться от дефицита роста благодаря лечению.

Исследование также не выявило убедительных доказательств нарушения когнитивных функций или повышенного риска развития кардиометаболических заболеваний (к ним относятся диабет, инсульт и сердечная недостаточность) у переживших голод в детстве.

Ранее ученые выяснили, что недостаточное питание способствует появлению устойчивых к лекарствам бактерий.

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