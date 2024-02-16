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Врач рассказала о причинах усталости с утра или вечером

Врач Волкова: усталость по вечерам может возникать из-за дефицита углеводов

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Недостаток углеводов в рационе, анемия или заболевания надпочечников могут привести к частым приступам усталости. Об этом рассказала в своем Telegram-канале врач Екатерина Волкова.

По словам врача, если усталость появляется ближе к вечеру, причина может быть в недостатке сложных углеводов в рационе. Они содержатся в крупах и цельнозерновом хлебе. 

Нарушение работы надпочечников может вызывать как постоянную усталость, так и появляющуюся к вечеру. Дефицит железа, анемии тоже могут вызывать постоянную усталость. Врач также призвала спать не менее семи часов в сутки, стараясь ложиться до 12.

У женщин усталость перед менструацией может быть связана с нарушением работы яичников, а также началом климакса.

Усталость вплоть до апатии и невозможности встать с кровати может быть признаком депрессии и требует обращения к психотерапевту.

Если усталость сопровождается незначительным повышением температуры тела, увеличением лимфоузлов, болью в суставах и мышцах, она может быть связана с вирусными заболеваниями.

Ранее психиатр назвал продукты для борьбы с сезонной депрессией.

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