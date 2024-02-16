Психологи назвали ключевой фактор привлекательности лица человека

Чешские исследователи из Карлова университета в Праге выяснили ключевой фактор восприятия привлекательности лица человека. Исследование опубликовано в научном журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

С эволюционной точки зрения красота лица представляется признаком здоровья, плодовитости и хороших генов. Считается, что симметрия лица, чистота кожи и пропорциональные черты, сигнализируют о генетической приспособленности и здоровье, направляя потенциальных партнеров в их подсознательных оценках.

Предполагается, что предпочтение красоты развилось потому, что оно помогало нашим предкам выбирать партнеров, которые с большей вероятностью дадут здоровое потомство, тем самым повышая выживаемость и воспроизводство их ДНК.

Авторы работы проанализировали более 1500 лиц из 10 различных групп населения по всему миру. Исследователи вручную нанесли 72 ориентира на каждое из изображений лиц и использовали их для оценки симметрии, усредненности и самобытности этих лиц, а также их половой типичности.

Результаты показали, что симметрия лица не служит фактором красоты. Это говорит о том, что лицевая симметрия, измеренная непосредственно по стандартизированным, необработанным лицам, не оказывает существенного влияния на восприятие привлекательности.

С другой стороны, самобытность, то есть то, насколько пропорции лица человека отклоняются от средних показателей по популяции, играет важную роль в восприятии привлекательности. Такие особенности отрицательно сказываются на воспринимаемой красоте. Другими словами, лица, близкие к средним параметрам (более прототипные), обычно кажутся более привлекательными.

Анализ также показал, что в среднем женские лица чаще оценивались как привлекательные по сравнению с мужскими. Мужчинам нравятся женщины с женственными лицами, тогда как среди женщин мужественность мужских лиц не сыграла роли в восприятии красоты.

Ранее стало известно, по каким критериям люди выбирают потенциальных партнеров на сайтах знакомств.