Привычка ковырять кожу на руках может быть признаком расстройства психики

По мнению экспертов из клиники Кливленда (американского некоммерческого медицинского центра), привычка ковырять кожу на руках связана с ОКР — обсессивно-компульсивным расстройством психики. Для него характерны навязчивые мысли, образы или идеи (обсессии) и повторяющиеся действия (компульсии). Об этом сообщает Daily Mail.

Привычка ковырять кожу на руках также называется дерматилломанией. Она считается формой обсессивно-компульсивного расстройства. Это расстройство психического здоровья, которое затрагивает людей всех возрастов и профессий. Оно характеризуется возникновением у пациентов повторяющихся нежелательных мыслей или ощущений (навязчивых идей), которые заставляют их чувствовать, что они вынуждены делать что-то с определенной периодичностью.

Тем не менее, ковыряние кожи не всегда сопровождается навязчивыми мыслями. Иногда это происходит автоматически, когда человек пребывает в состоянии задумчивости и сосредоточенности. Целенаправленное ковыряние чаще всего связано с ОКР и последующими травмами.

По данным Международного фонда борьбы с ОКР, эта привычка может поспособствовать уязвимости людей к потенциальным серьезным инфекциям и негативно повлиять на их работу и социальную жизнь. Некоторые исследования показали, что такие навязчивые действия в основном проявляются в поведении женщин и тех, кто склонен к тревоге.

В качестве лечения обычно применяется когнитивно-поведенческая терапия и определенные антидепрессанты, которые используются для лечения тревожных расстройств.

Ранее была названа необычная привычка тревожных людей.