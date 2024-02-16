На Солнце произошла мощная вспышка

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что солнечная вспышка высшего балла X произошла на Солнце утром 16 февраля, возможна нагрузка на космические аппараты, но вероятность магнитных бурь и полярных сияний крайне мала. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным лаборатории, максимум вспышки был зарегистрирован в 09:52 мск. Ученые классифицировали событие X2.6, что является четвертой по силе вспышкой на Солнце за последние пять лет.

Руководитель лаборатории профессор Сергей Богачев подчеркнул, что вероятность воздействия вспышке на Землю крайне небольшая. Но возможен приход заряженных частиц высокой энергии, которые повышают нагрузку на космические аппараты. Вероятность магнитных бурь и полярных сияний составляет менее 5%, добавил профессор.

9 февраля на Солнце произошла вспышка X3.3. Известно, что она продлилась с 15:53 мск до 16:32 мск, и достигла максимума в 16:14 мск. Отмечается, что последствия явления могут не затронуть Землю.

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