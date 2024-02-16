Океанологи обнаружили мусор на дне самого глубокого подводного места на Земле

Океанологи из исследовательского института Scripps Institution of Oceanography обнаружили на глубине 10900 метров в Челленджер-Дипе, самом глубоком месте океана (расположенном в Марианской впадине), пивную бутылку. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Ученые, погрузившись в специальном аппарате на дно Марианской впадины, обнаружили на глубине 10900 метров бутылку из-под пива с сохранившейся этикеткой. Отмечается, что мусор был найден в Челленджер-Дипе — самом глубоком месте Тихого океана (и водного пространства Земли).

Океанологи выразили обеспокоенность по поводу того, что даже самые труднодоступные уголки Земли оказываются под угрозой загрязнения. Ученые заявили о необходимости изменения отношения населения планеты к водным ресурсам, в том числе океанам.

Ученым еще предстоит выяснить, как мусор оказался в настолько отдаленном от людей месте. Однако сам факт его обнаружения указывает на необходимость создания более эффективных методик для очистки океанов и предотвращения попадания отходов в него.

Ранее ученые выяснили причину крупнейшей биологической катастрофы в истории Земли.