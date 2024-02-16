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Исследователи выявили особый пептид, который защищает мозг от токсичных белков

Aging: пептид GV1001 может улучшать когнитивные функции при болезни Альцгеймера

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Ученые из Ханьянского университета в Южной Корее обнаружили, что особый пептид GV1001 защищает мозг от токсичных белков, накопление которых характерно для болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Результаты исследований на лабораторный мышах показали, что фермент GV1001 имитирует активность обратной транскриптазы теломеразы. Это значит, что он может увеличивать продолжительность жизни мышей за счет добавления особых повторяющихся последовательностей нуклеотидов ДНК к концевым участкам их теломер. Иными словами, GV1001 удлиняет теломеры, которые «отмеряют», сколько еще раз может делиться клетка.

Также исследователи выяснили, что введение GV1001 подкожно старым мышам с болезнью Альцгеймера привело к снижению нейродегенерации и клеточного старения. Такой эффект был связан со способностью фермента преодолевать гематоэнцефалический барьер (физиологический гистогематический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой) и устранять излишки Тау и Бета-амилоидных белков в мозге.

Удаление скоплений этих белков в мозге способствует повышению (или сохранению) когнитивных способностей у людей с болезнью Альцгеймера.

Ранее врач назвала ранние симптомы болезни Альцгеймера.

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