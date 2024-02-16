Ученые оценили пищевую пользу кожуры и косточек винограда

Ученые из автономного университета штата Нуэво Леон в Мексике обнаружили, что отходы виноделия (косточки, кожура винограда) обладают противоопухолевыми, антиоксидантными, противомикробными и омолаживающими свойствами. Их можно использовать для разработки новых пищевых и косметических продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Исследователи выяснили, что отходы виноделия содержат три типа полифенолов — фенольные кислоты, флавоноиды, и нефлавоноиды. Это особые растительные соединения, которые обладают рядом полезных для человеческого организма свойств. Они способны снижать воспаление в организме, способствовать усиленной работе иммунной системы и замедлять процесс старения.

Омолаживающие свойства обусловлены способностью полифенолов защищать клетки от окислительного стресса (повреждения) свободными радикалами -— особыми активными формами кислорода.

Ученые предполагают, что высушивание отходов виноделия, перемалывание их в порошок и добавление, например, в йогурты, может улучшить сохранность пробиотиков в них. Пробиотики — это непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору кишечника и губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии.

Также исследователи предположили, что с использованием такого порошка можно производить косметику. Полифенолы могут быть применены в составе солнцезащитных кремов для защиты от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.

Ранее выяснилось, что экстракт из кожуры и семян граната может снижать кровяное давление.