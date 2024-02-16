Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Физики нашли способ уничтожать токсичные «вечные химикаты» лучами энергии

FNAL: пучки электронов расщепляют ПФАС в воде на безопасные компоненты

close
100%
Shutterstock

Американские физики из Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми (FNAL) предложили новый способ очистки воды от так называемых «вечных химикатов» ПФАС. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — вещества, которые широко используются во многих отраслях, включая производство одежды, пищевой упаковки и кухонной посуды. Они известны своей устойчивостью к разложению, за что их и называют «вечными химикатами». ПФАС придают материалам устойчивость к воде, жиру и теплу.

Предыдущие исследования показали, что ПФАС могут повышать риск развития рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств.

Эксперты FNAL выяснили, что пучки высокоэнергетических электронов оказались отличными кандидатами для уничтожения ПФАС в окружающей среде. Исследователи успешно продемонстрировали, что электронный луч может разрушить два наиболее распространенных типа ПФАС в воде — ПФОК и ПФОС.

«Электронный луч — многообещающая технология для расщепления ПФАС в больших объемах воды, содержащей высокие концентрации химикатов», — отметил главный специалист FNAL Чарли Купер.

Поток электронов разрывает связь между углеродом и фтором, за счет которой «вечные химикаты» не разрушаются в природе естественным путем.

По словам ученых, электронно-лучевые установки для удаления химикатов из воды могут размещаться на очистительных станциях или прямо на производствах, где образуются ПФАС-содержащие отходы.

Ранее исследователи создали экспресс-тест для обнаружения ПФАС в воде и почве за три минуты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами